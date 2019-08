Kirchweih in Freudeneck

Von Freitag, 23. August, bis einschließlich Montag wird im Gemeindeteil Freudeneck des Marktes Rattelsdorf Kirchweih gefeiert. Höhepunkt der Kerwa ist am Samstag um 15 Uhr das Fischerstechen auf der Itz. Im Mittelpunkt der kirchlichen Feierlichkeiten steht die 1992 eingeweihte Kapelle "Maria Königin". Hier zelebriert Pfarrer Thomas am Sonntag, 26. August, um 10 Uhr die Festmessfeier. Die Mitglieder des Kapellenbauvereins werden an allen Kirchweihtagen Spielsachen und Süßigkeiten verkaufen. Der Erlös ist für den Erhalt der Kapelle vorgesehen. red