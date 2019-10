Das zentrale Pfarramt teilt mit, dass die Kirchweih in Elsa am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr mit einem Gottesdienst startet. Anschließend kommen alle zum Kaffeetrinken im Pfarrhof zusammen. Weiterhin weist das Pfarramt darauf hin, dass der Seniorenkreis "Sonntagsklub" Heldritt sich am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Pfarrhaus Heldritt zum Bingo-Nachmittag trifft. red