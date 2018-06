Am Sonntag, 1. Juli, feiert die evangelische Kirchengemeinde Buchau Kirchweih . Den Gottesdienst zum Thema "Heimat", der um 9 Uhr beginnt, umrahmt der Posaunenchor musikalisch. Zeitgleich findet auch ein Kindergottesdienst statt. Im Anschluss ist ein Weißwurstfrühschoppen im Freien neben der Kirche geplant. Der Jugendtreff bietet derweil Aktivitäten für Kinder an. In Weismain findet an diesem Sonntagvormittag kein evangelischer Gottesdienst statt, die ganze Gemeinde ist zur Kirchweih in Buchau eingeladen. red