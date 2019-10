Kirchweih hat Vorfahrt

Anlässlich der Gaustadter Kirchweih findet am Samstag, 5. Oktober, von 14 bis etwa 15.30 Uhr ein Festumzug statt. Aus diesem Grund ist die Gaustadter Hauptstraße zwischen Dr.-Martinet-Straße und Regensburger Ring für den Individualverkehr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Caspermeyerstraße/Heßlergasse/Dr.-Martinet-Straße.

Während des Festumzugs nehmen die Buslinien 906 und 916 von circa 13.45 bis 15.30 Uhr eine Umleitung. Die Linie 906 verkehrt auf dem Linienweg nach Bischberg in beiden Richtungen über den Hafen, teilen die Stadtwerke weiter mit. Die Haltestellen "Regensburger Ring" bis "Steinberg" können nicht bedient werden. Die Fahrten der Linien 906 (Linienweg nach Gaustadt) und 916 enden an der Haltestelle "Frutolfstraße" (Halt in der Seitenstraße gegenüber der regulären Haltestelle).

Die Haltestellen "Spinnerei" bis "Friedhof Gaustadt" sowie "Krötleinstraße" bis "Titusstraße" können nicht bedient werden. red