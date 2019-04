Kirchwegwanderung mit Andacht

Am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr starten die diesjährigen Ebw-Kirchwegwanderungen in der Ephorie Bad Rodach mit einer Andacht an der Franziskuskapelle in Tiefenlauter. Unter der geistlichen Begleitung von Pfarrer Eberhard Wunder führt der sacht ansteigende circa fünf Kilometer lange Weg durch den Wald nach Drossenhausen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für angemeldete Teilnehmer wird ein Shuttle-Service zum Ausgangspunkt organisiert. Anmeldungen sind bis 6. Mai im Pfarramt Großwalbur per E-Mail an pfarramt.grosswalbur@elkb.de oder unter Telefon 09566/301 erbeten. red