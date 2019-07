Der Vortragsabend der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche mit Domvikar Weismantel, der am Donnerstag, 11. Juli, im Pfarrsaal Haßfurt stattfinden sollte, muss aus terminlichen Gründen entfallen. Ersatztermin ist der Donnerstag, 12. Dezember, wie die Charismatische Erneuerung in Haßfurt am Wochenende informiert hat. red