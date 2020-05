Kirchenvorstand ohne Kirche?

Wer von Ihnen hat schon einmal eine Kirchenvorstandssitzung besucht? In Stadt und Landkreis Coburg treffen sich regelmäßig etwa 50 Kirchenvorstände, um an dem Abend kirchliches und gemeindliches Leben zu gestalten.

Treffen ist dabei wörtlich gemeint. Man beginnt mit einer Andacht, singt vielleicht gemeinsam ein Lied. Man tauscht sich aus, was einem von Gemeindemitgliedern zugetragen wurde, behandelt die reichhaltige Tagesordnung und schließt die Sitzung mit einem Vaterunser.

Der persönliche Kontakt befruchtet dabei ungemein. Daher ist in der Bayerischen Landeskirche - anders als bei Vereinen - so etwas wie ein Umlaufbeschluss nicht vorgesehen. Eine Meinungsbildung geschieht im gegenseitigen Austausch. In Zeiten von Corona steht man allerdings vor einer besonderen Herausforderung: Erstens kann man sich nicht wie gewohnt treffen. Sitzungen finden online oder mit sehr großem Abstand untereinander statt. Das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung für kreative Prozesse.

Und zweitens waren oder sind die Kirchen und Gemeindehäuser geschlossen. Menschen, die momentan vielleicht die Gemeinschaft Christi, einen persönlichen Zuspruch oder etwas Orgel und Posaunen noch notwendiger haben, müssen darauf verzichten.

Sind Gottesdienste auf YouTube ein Ersatz? Soll ein Seniorenkreis als Zoomkonferenz durchgeführt werden? Wie halten wir den Kontakt zu den jungen Leuten, die eigentlich vor ein paar Tagen ihre Konfirmation gefeiert hätten?

Schwere Fragen. Die Hip-Hop-Band Neonschwarz drückte es vor ein paar Jahren so aus: "Ich fühle mich wie ein Käfer auf dem Rücken".

Gut, dass seit einer Woche zumindest wieder Gottesdienst gefeiert werden darf. Der Anklang war hervorragend. Glücklicherweise wurde ein Zusatzgottesdienst angesetzt.

Übrigens eine Entscheidung, die ein Kirchenvorstand so richtig gerne trifft.

Ach ja. Das Lied von Neonschwarz heißt: "Nun kannst du endlich wieder atmen".

Thomas Radermacher ist Kirchenvorsteher in St. Moriz.