Kirchenradio berichtet über Paartag

Ein Paartag im Hochseilgarten auf dem Volkersberg ist Thema der Hörfunksendungen "Cappuccino" und "Kreuz und quer" der Ra dioredaktion des Bistums Würzburg am Sonntag, 14. Juli. Weitere Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit dem synodalen Weg, den die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Katholiken (ZdK) gehen wollen sowie der besonderen Atmosphäre des Max-Littmann-Saals, in dem der "Kissinger Sommer" stattfindet. Außerdem geht die Redaktion der Frage nach, wie es die "Fridays for Future"-Aktivisten im eigenen Urlaub mit Flugreisen halten. Zu Wort kommen auch Kiliani-Wallfahrer, die von ihren Motiven berichten. Im Kirchenmagazin "Gott und die Welt" auf Radio Primavera für die Region Aschaffenburg und Miltenberg geht es um das Thema Bäume. Unter anderem wird erläutert, wo diese in der Bibel vorkommen und welche Rolle sie spielen. Die Sendung "Cappuccino - Ihr Kirchenjournal am Sonntagmorgen" läuft jeweils sonntags von 8 bis 10 Uhr auf Radio Charivari Würzburg (www.meincharivari.de ). Ebenfalls von 8 bis 10 Uhr sendet Radio PrimaTon Schweinfurt (www.primaton.de) jeweils sonntags "Kreuz und quer - PrimaTon Kirchenmagazin". Das Kirchenmagazin "Gott und die Welt" auf Radio Primavera ist jeweils sonntags von 7 bis 8 Uhr auf UKW 100,4 MHz (Aschaffenburg) und UKW 99,4 MHz (Miltenberg) zu hören. sek