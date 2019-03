Kirchenpfleger Martin Kraus scheidet nach 26 Jahren aus

Im Rahmen der Vorabendmesse zum Hochfest der Bistumspatronin, der heiligen Kaiserin Kunigunde, erfolgte in der Filialkirche St. Nikolaus Reifenberg die Verabschiedung der bisherigen Kirchenverwaltungsmitglieder sowie die Vorstellung der neuen Kirchenverwaltung durch Pfarrer Oliver Schütz.

Verabschiedet wurden dabei Marlies Sitter, die seit dem Jahr 2000 dem Gremium angehörte, und Franz Sitter, der bereits seit 1994 Mitglied der Kirchenverwaltung war. Ebenso erfolgte die Verabschiedung des langjährigen Kirchenpflegers Martin Kraus, der seit 1982 Mitglied der Kirchenverwaltung war und seit 1992 das Amt des Kirchenpflegers ausübte. Der neue Kirchenpfleger Gerhard Lösel bedankte sich zusammen Pfarrer Oliver Schütz für ihren Einsatz mit einem Präsent. Pfarrer Schütz stellte die neuen Mitglieder der Kirchenverwaltung Reifenberg vor: Kirchenpfleger Gerhard Lösel und die weiteren Mitglieder Sebastian Hofmann, Michael Sitter und Josef Wiemann.

Der bisherige Kirchenpfleger Martin Kraus war seiner Vexierkapelle St. Nikolaus sehr verbunden. Mit großem Sacherstand und viel Engagement bewältigte er alle anfallenden Aufgaben. Auch das kirchliche Leben in Reifenberg lag in all den Jahren in seinen Händen. In seiner Amtszeit ist die vollständige Innen- und Außenrenovierung der Vexierkapelle 2005 besonders zu erwähnen. Dabei erfolgte die Erneuerung der gesamten Elektronik und der Heizung. Auch der Einbau einer neuen Lautsprecheranlage war in diesem Zusammenhang erforderlich. Ebenso erfolgte im Jahre 2009 der Bau einer Toilettenanlage, die aufgrund der vielen Besucher und Hochzeiten dringend notwendig wurde. Weiterhin wurde im Jahre 2014 die Dorfkapelle renoviert und der Hang mit einer Stützmauer gesichert. All diese Arbeiten erledigte Martin Kraus zusammen mit den Mitgliedern der Kirchenverwaltung mit viel Herzblut und Eigeninitiative.

Dabei war ihm auch der Zusammenhalt der Filialgemeinde und die Verbindung zur Mutterpfarrei St. Bartholomäus Kirchehrenbach ein wichtiges Anliegen. Darüber hinaus ist Martin Kraus auch seit über 25 Jahren Mesner in Reifenberg. Dieses Amt wird er auch weiterhin ausüben. red