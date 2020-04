Kirchenpfleger entdeckt im Archiv Dokument über das Kriegsende in Theisenort

Heinz Kraus, der Kirchenpfleger der Pfarrei Theisenort, hat sich in der Corona-Krise mit ihren Ausgangsbeschränkungen verstärkt dem Archiv der Pfarrei gewidmet. Der 73-Jährige hat schon mehrere interessante Beiträge entdeckt und ist nun dabei, Archivdokumente zu digitalisieren. Dabei entdeckte er ein Schriftstück von Pater Heinrich Renk, der von 1943 bis 1946 Pfarrverweser war. Heinz Kraus fiel dabei das Datum 12. April 1945 auf, das nun ziemlich genau 75 Jahre zurückliegt. In der 1946 erfolgten Aufzeichnung heißt es: "Amerikanische Soldaten bauen in Theisenort ihre Stellung auf und beschießen von Theisenort aus Küps. Das Ende des Zweiten Weltkriegs naht, als die Amerikaner am 12. April früh gegen 10 Uhr auf der Höhe des westlichen Ortseingangs vor Theisenort standen und Küps beschossen haben. Von Coburg her über Schmölz trafen die ersten amerikanischen Truppen am 12. April früh 10 Uhr vor Theisenort ein.

Die Bevölkerung hatte Schutz gesucht in den unterirdischen Gängen der Burg und jammerte und weinte, nur der Pfarrverweser Heinrich Renk, der bei ihm wohnende Eugen Glatthaar aus Nürnberg gingen dem Feind oberhalb des Dorfes entgegen unter der Gefahr vonseiten der SS-Truppen und unter Beschuss der amerikanischen Infanterie, um die Ortschaft zu übergeben da sie erkannten, dass jede Verzögerung der Übergabe nutzlos, ja gefährlich werden würde. So fiel dann tatsächlich über Theisenort kein einziger Schuss, während in Johannisthal eine Frau getötet wurde und ein paar Schüsse die Kirche lädierten. Küps wurde dagegen von der Artilleriestellung bei Theisenort schwer beschossen, so dass mehr als zehn Häuser und Scheunen vollständig vernichtet und mehr als 20 Häuser schwer beschädigt wurden. (...) Wie sinnlos ein Widerstand gewesen wäre, erkannten die Leute als sie vor Freude weinend aus ihrem Verstecke kamen und sahen, dass rings um Theisenort nahezu 1000 feindliche Panzerfahrzeuge im Verlauf einer halben Stunde aufgefahren waren. (...)

In den darauffolgenden Wochen wälzte sich ein großer Menschenstrom die Straße auf und ab. Es war ein Bild des Jammers und des Elends. Fuhrwerk an Fuhrwerk fuhr von Süden nach Norden, um in die Heimat zurückzukehren, von wo sie im Januar auf der Flucht vor den Russen aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen gekommen waren. Aber an der Zonengrenze zwischen Thüringen und Bayern wurden sie wieder zur Umkehr gezwungen, dazwischen mischten sich die deutschen Soldaten, niedergeschlagen, heruntergekommen, ausgehungert. (...) infolge einer wenig guten Ernte des Jahres 1945 und infolge des geringen Organisationstalentes der Besatzungsmächte wuchs die Not und der Hunger von Tag zu Tag (...) Die Preise im Schwarzhandel sind unerschwinglich, das Kilo Butter 100 bis 200 Mark, Kilo Brot 20 bis 30 Mark, ein Zentner Kartoffel 400 bis 500 Mark und so weiter.

Zum Schluss stellt Pater Renk die Frage: Wirkt diese Not nun ein auf die Besserung der Sitten? Sein Fazit: "Nein! Ein wahrer Heißhunger nach Kino, Tanz, Sport, Fußball hat die Menschen erfasst und die Amerikaner tun das Ihrige dazu, die Menschen gar zu verflachen."

Heinz Kraus meint dazu abschließend, dass diese Schilderungen so manchen Zeitgenossen unter die Haut und ins Herz gehen sollten. Gerade die Corona- Krise zeige, dass es nicht immer höher, weiter, schneller und besser gehen muss. eh