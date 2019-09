Zur Kirchweih veranstalten Vereine, Politik und Kirchengemeinde am Sonntag, 15. September, eine Kirchenparade. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Pfarrhaus in der Schulstraße. Von dort ziehen sie mit Klängen der Musiker vom Spielmannszug zur Laurentiuskirche, in der dann der Festgottesdienst stattfindet. red