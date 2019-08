Kirchenparade zum Maria-Trost-Fest

Mit Gottesdiensten, einer Kirchenparade der Vereine und einer großen Prozession begehen die katholischen Christen in Altenkunstadt am Samstag, 31. August und am Sonntag, 1. September, ihr Maria-Trost-Fest. Der Ursprung des Maria-Trost-Festes reicht zurück in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, als in Altenkunstadt die gleichnamige Bruderschaft ins Leben gerufen wurde. Los geht's am Samstag, um 18 Uhr mit einem Vorabendgottesdienst in der Pfarrkirche. Der Festsonntag beginnt mit einer Kirchenparade der Ortsvereine und ihrer Fahnenabordnungen. Die "Altenkunstadter Musikanten" übernehmen die instrumentale Begleitung. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Marktplatz. Der Festgottesdienst in der Pfarrkirche beginnt um 10 Uhr. Der Messe folgt eine Prozession durch den oberen Ortsbereich unter Mitwirkung der Bläser. Danach übernimmt der katholische Männerverein "Casino". Schauplatz ist das Gelände des Pfarrheims Sankt Kilian in der Klosterstraße. bkl