Kirchenmusikdirektor an der Walcker-Orgel

Nach dem großen Erfolg 2018 geht's weiter: Die Orgelreihe "Orgelmusik zum Wochenende - 40 Minuten Orgelmusik auf der Walcker-Orgel" startet am Freitag, 8. März, um 19 Uhr in der St.-Johannis-Kirche, Zweibrückenstraße 38 in Forchheim, mit dem ersten Jahreskonzert 2019. Der Eintritt ist frei. Bei dieser Konzertreihe, bestehend aus vier Einzelkonzerten, handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Kirchenmusik an St. Johannis und der Stadt Forchheim. Für das erste Jahreskonzert konnte Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr (Foto) aus Pegnitz gewonnen werden. Besucher sind eingeladen, den Alltag hinter sich zu lassen und mit einem bewussten musikalischen Ritual das Wochenende als Zeit der Ruhe und Entspannung einzuläuten. Weitere Termine: 7. Juni, 19 Uhr: Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr, München; 11. Oktober, 19 Uhr: Organist Harald Berghausen, Berlin; 6. Dezember, 19 Uhr: Organistin Susanne Hartwich-Düfel, Erlangen. Eintritt: auf Spendenbasis. red