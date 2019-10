Am Sonntag, 13. Oktober, wird die Abendmesse um 18 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche in Hammelburg von den Teilnehmern eines Bläserseminars aus der Bayerischen Musikakademie musikalisch mitgestaltet. Zur Aufführung gelangen liturgisch konzertante Blasmusik, aber auch Kirchenliedsätze unter der Leitung von Kuno Holzheimer. An der Orgel ist Kantor Dieter Blum zu hören. sek