Kirchenmusik an Feiertagen

An Heiligabend, 24. Dezember, wird ab 22 Uhr die Christmette in St. Martin durch den Kirchenchor festlich gestaltet. Neben dem traditionellen "Transeamus" erklingen Chorsätze aus Barock und Romantik. Am 25. Dezember, um 9 Uhr, wird der Gottesdienst durch den Chor umrahmt, der zudem weihnachtliche A-capella-Chorsätze erklingen lässt. An Silvester, um 17 Uhr, wird zum Jahresschlussgottesdienst wieder Händels "Feuerwerksmusik" aufgeführt. Es musizieren Christian Libera, Armin Krauß und Ulrich Schürr an den Trompeten, Markus Dippold an den Pauken und Wolfgang Reichelt an der Orgel. red