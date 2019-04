Kirchenmusik an Feiertagen

Der Kirchenchor St. Elisabeth singt am Karfreitag, 19. April, zusammen mit dem Kirchenchor St. Kilian aus Nüdlingen die "Johannespassion" von Lorenz Lauterbach und die "Improperien" von Heinz Walter Schmitz. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche. Die Osternacht am Samstag, 20. April, gestaltet um 22 Uhr der Kirchenchor in der St.-Elisabeth-Kirche mit liturgischen Gesängen, dem "Sanctus" aus der "Missa brevis in B" und dem "Gelobt sei Gott im höchsten Thron" von Christopher Tambling. Die Leitung hat Christine Stumpf, die auch an der Orgel spielt. sek