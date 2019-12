Hammelburg 05.12.2019

Kirchenmäuse in der Weihnachtsbäckerei

Die Kirchenmäuse treffen sich am Samstag, 7. Dezember, um 10 Uhr im neuen evangelischen Gemeindehaus neben der Kirche in Hammelburg. Das Thema bei diesem Treffen lautet "Kirchenmäuse in der Weihnachts...