Die Kirchenmäuse treffen sich am Samstag, 16. Februar, verkleidet um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Hammelburg. Denn das Thema lautet: "Kirchenmäuse feiern Fasching". Die Kinder feiern eine Faschingsparty, feiern, tanzen, spielen und haben Spaß. Am Ende des vormittags steht ein Imbiss und eine gemeinsame Andacht. red