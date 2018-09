Kirchenkino in der Marienkapelle

Am Freitag, 7. September, findet um 18.30 Uhr das Kirchenkino der "Sommerkirche" in der Marienkapelle in Pinzberg statt. Ein Kinofilm lädt auf unterhaltsame Art ein, sich über das eigene Leben und den Glauben Gedanken zu machen. Bei der anschließenden Einkehr im Gasthaus Hack (Eger) in Pinzberg besteht die Möglichkeit zu geselligem Beisammensein, zum Gespräch und zum Abendessen. red