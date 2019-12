Bad Kissingen vor 18 Stunden

Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst

Ein Kirchenkaffee findet am Sonntag, 22. Dezember, im Anschluss an den Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius in Reiterswiesen statt. Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr. sek