Die Kirchengemeinde Harsdorf lädt am Sonntag, 24. November, von 11 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr zum Kirchenkaffee mit Adventsbasar in das Gemeindehaus, Schulstraße 4 in Harsdorf, ein. Dank vieler fleißiger Hände gibt es wieder wunderschöne, selbst gebastelte kleine und große Geschenke zu kaufen. Dazu ist eine große Auswahl an selbst gemachten Torten, Kuchen, Fruchtaufstrichen und allerlei Naschereien im Angebot.

Der Erlös wird für den Erhalt der kirchlichen Gebäude verwendet. Die Frauen des Frauentreffs, die unermüdlich den Basar vorbereitet haben, freuen sich auf zahlreiche Gäste, die die Veranstaltung wieder zu einem Fest der Begegnung werden lassen. red