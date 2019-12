Kirchengremien attackieren den Bischof

Der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung von Kleinrinderfeld bei Würzburg haben sich in einem offenen Brief an den Würzburger Bischof Franz Jung gewandt. Sie weisen darin Vorwürfe der Bistumsleitung im Zusammenhang mit Vikar Zacharias Nitunga entschieden zurück. Über den Vikar berichtete der FT in seiner Ausgabe am 9. November unter der Überschrift "Vikar folgt Order nach Ebern nicht". Die beiden Kirchengremien in Kleinrinderfeld äußern harte Kritik und schreiben: "Durch die unwahren Behauptungen wird das Ansehen von Vikar Zacharias Nitunga zu Unrecht und in unangemessener Weise in den Schmutz gezogen."

Im offenen Brief an den Bischof heißt es: "Mit Erschütterung müssen wir Aussagen von Ihnen und Ihrem Pressesprecher, Herrn Bernhard Schwesinger, über Vikar Zacharias Nitunga in verschiedenen Medien zur Kenntnis nehmen, die keinen oder nur einen zweifelhaften Bezug zur Realität haben." Realitätswidrig sei die Aussage des Bischofs, Zac (so wird der Vikar von den Kleinrinderfeldern genannt) habe Bürger (gegen Bischof und Bistum) mobilisiert. Zac habe sich immer um Ruhe und Frieden bemüht. Er sei gegen alles gewesen, was Unruhe stiften könnte, wie zum Beispiel Demonstrationen, Unterschriftenaktionen, heißt es im Brief.

Heute wie 2011 setzen sich laut offenem Brief Gläubige zum Schutz von Zac ein, "weil sie empört und entsetzt sind, wie rücksichtslos, unmenschlich und unchristlich die Bistumsleitung aus ihrer Sicht handelt und weil er selbst keine Kraft hat und hatte, sich dagegen zu wehren".

Nie habe, so Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat, offensichtlich ein Vorgesetzter in Erwägung gezogen, "dass das Verhalten von Zac etwas mit Traumatisierung durch seinen besonders schweren Leidensweg zu tun haben könnte: Mordanschlag wegen seines Glaubens, den er schwer verletzt überlebte, während seine beiden Brüder starben, achtjährige Schikanen durch seinen Dienstvorgesetzten in Kirchheim, was ungeachtet der Fürsorgepflicht nie effektiv unterbunden wurde".

"In den hintersten Winkel"

Das Opfer sei zwangsversetzt worden "in den hintersten Winkel der Diözese, wo seit Jahren keiner hingeht. Welcher weltliche und gottlose Betrieb brächte das fertig? Geben konnte uns der Bischof 2009 keinen Priester, aber wegnehmen, das kann er."

Nachdem die definitive Versetzung am 11. September 2019 schriftlich im Pfarrbüro eingetroffen sei, trat Zac laut den Kirchengremien in Kleinrinderfeld vier Tage später wie geplant seinen vierwöchigen Jahresurlaub an. In dieser Zeit habe er sich ein Mal per Mail in Ebern und telefonisch beim Bischof und dem Generalvikar gemeldet. "Trotzdem bestraften Sie ihn drei Tage nach Ende dieses Urlaubs wegen Gehorsamsverweigerung", wird der Bischof weiter kritisiert

Als Zac bald darauf erkrankte, sei im Namen der Diözese die Dauer seiner Krankschreibungen in der Eberner Presse mehrmals detailliert veröffentlicht worden. Die Kleinrinderfelder Autoren des offenen Briefes rügen, dass damit keine Rücksicht auf das Grundrecht auf Datenschutz bei diesen sensiblen personenbezogenen Daten, zumindest nicht bei diesem rechtlosen Vikar genommen worden sei. Das Verhalten der Bistumsleitung scheine, so heißt es im offenen Brief weiter, "dem gleichen Prinzip zu folgen wie bei den Missbrauchsfällen: größtmöglicher Schutz für den geweihten, weißen Täter".

Kein Wunder, so die Briefeschreiber weiter, "wenn immer weniger so etwas mitfanzieren wollen und sich abwenden". red