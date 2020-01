Kirchenglocken Thema im Café "Lebensfreude"

Ins Café "Lebensfreude" lädt die evangelische Kirchengemeinde Bad Staffelstein am morgigen Donnerstagum 14.30 Uhr Einheimische sowie Gäste ins Gemeinhaus, ein (Balthasar-Neumann-Straße 4) ein. Kirchenglocken gehören für uns heute zum Alltag. Wenn sie einmal ausfallen, wird ihr Läuten meist schmerzlich vermisst. Aber: Wie kommen sie überhaupt an die Kirchtürme? Seit wann und warum gibt es sie? Referentin Birgit Kleefeld aus Coburg wird diese und andere Fragen in einem anschaulichen Vortrag rund um das Glockenthema beantworten.Für das leibliche Wohl wird gesorgt. red