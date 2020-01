Kirchengemeinschaft zeigt sich spendabel

Ein voller Erfolg war das Adventskonzert in der St. Wendelinuskirche in Tütschengereuth. Eine volle Kirche genoss die unterschiedlichsten Darbietungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Musikern sowie weihnachtliche Geschichten und Gedanken. Besonders groß war die Spendenbereitschaft der Kirchengemeinde Tütschengereuth. 1000 Euro können somit an die "Stiftung für innovative Medizin/Dr. Alexander Beck, München" überwiesen werden. Im Mittelpunkt steht die Forschung an kindlichen Hirntumoren. red