Kirchengemeinden sammeln Kleidung

Mehrere evangelische Gemeinden im Dekanat Coburg führen gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Abgabemöglichkeiten finden sich von Montag, 24. Juni, bis Samstag, 29. Juni, an folgenden Sammelstellen: Breitenau: Gemeindehaus, Bergstraße; Buchenrod: Anwesen Stenglein, Wiesenstraße 7a; Carlshan: Familie Matthäus, Gauerstadter Weg 5; Coburg: Pfarramt Heilig Kreuz, Hintere Kreuzgasse 7; Gauerstadt: Pfarrscheune, Brauhausstraße; Grub am Forst: Pfarrhaus, Außenkeller Haus der Begegnung, Untere Kirchgasse; Mährenhausen: Familie Fischer, Zum Püchitz 18; Niederndorf: Familie Stammberger, Colberger Straße 5; Rossach: Anwesen Grell, Kirchgasse 5; Sonnefeld: Pfarrgarage, Klosterhof 2; Sülzfeld: Gemeindehaus, Wiesengrund 11 - 13; Untersiemau: Familie Murmann, Lichtenfelser Straße 21; Weidhausen: Pfarrhaus, Sonnefelder Straße 3.

Am Montag, 1. Juli, und Dienstag, 2. Juli, sammeln folgende Gemeinden: Coburg: Gemeindezentrum St. Lukas, Dr.-Hans-Schack Straße 34; Höhn: Raiffeisen, Bergdorfstraße; Mönchröden: Carport am Pfarrhaus, Klosterhof 3; Scherneck: Pfarrhaus-Garage, Hauptstraße 32. Die Gemeinde in Niederfüllbach sammelt von Montag, 1. Juli, bis Samstag, 6. Juli, in der Pfarrhaus-Garage, Neuer Weg 6. Ausschließlich am Samstag, 6. Juli, können folgende Sammelstellen genutzt werden: Fechheim: Kirchscheune, Hauptstraße 1; Gestungshausen: Gemeindehaus, Kirchgasse 13 und in Großwalbur das Pfarrhaus. red