Die Kirchengemeinden Rentweinsdorf und Salmsdorf sammeln im Namen der Deutschen Kleiderstiftung vom Montag, 24. Juni, bis Samstag, 29. Juni, gut erhaltene Kleidung und Schuhe. Die Kleiderspenden können im genannten Zeitraum täglich von 9 bis 20 Uhr in der Garage bei Familie Elflein, Hepsenberg 4 in Rentweinsdorf, abgegeben werden. Kleidersäcke für diese Aktion liegen in der Kirche aus, das teilt Patricia Schneider im Namen der Kirchengemeinden mit. red