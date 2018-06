Kirchengemeinden feiern gemeinsam

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Forchheim Christuskirche, zu der auch die Friedenskirche in Eggolsheim gehört, lädt ein zum Gemeindefest am Sonntag, 1. Juli. Der Tag beginnt mit dem familienfreundlichen "Gottesdienst im Obstgarten" in Eggolsheim um 10.30 Uhr, bei dem auch die neuen Konfirmanden eingeführt werden und sich die Kandidaten für die Wahl zum Kirchenvorstand im Oktober vorstellen. Anschließend gibt es neben Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen ein buntes Programm mit Aktionen für Kinder, französischen Chansons, Barmusik und dem Märchenerzähler Stefan Lang