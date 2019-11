Kirchengemeinden feiern 30 Jahre Grenzöffnung

Die beiden Kirchengemeinden Ludwigsstadt und Probstzella feiern das Jubiläum "30 Jahre Grenzöffnung" mit einem gemeinsamen Festgottesdienst, der am morgigen Sonntag, 10. November, ab 9.30 Uhr in der Michaeliskirche in Ludwigsstadt stattfindet.

Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde Ludwigsstadt zu einem Empfang in das Gemeindezentrum St. Michael ein.

Chorkonzert am Abend

Ab 17 Uhr findet in der Heilig-Geist-Kirche Ludwigsstadt ein Konzert mit dem Kammerchor der Schlosskapelle Saalfeld und dem Colloqium Musicum Kleinbocka unter (Leitung: Klaus-Peter Marquardt) statt. Der Eintritt ist frei. red