Kirchengemeinden des Dekanatsbezirks sammeln Kleidung für einen guten Zweck

Keine Textilfetzen





Sammlung an einem Tag





Nur passierbare Straßen



red



Mehrere evangelische Gemeinden im Dekanatsbezirk Coburg führen gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Einer Pressemitteilung zufolge wird gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit benötigt.Darüber hinaus können auch Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden.Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet, darauf wird deutliche hingewiesen.Gesammelt wird von Montag, 25., bis Samstag, 30. Juni, an folgenden Sammelstellen: Breitenau: Gemeindehaus; Buchenrod: Anwesen Stenglein, Wiesenstraße 7a; Gauerstadt: Pfarrscheune; Großgarnstadt: Pfarrhaus-Garage, Hohe Gasse 1; Grub am Forst: Außenkeller Pfarrhaus, Untere Kirchgasse; Meeder: Pfarrscheune (ausschließlich am 30. Juni); Rossach: Siegfried Grell, Kirchgasse 5; Sonnefeld: Pfarrgarage, Klosterhof 2; Sülzfeld: Gemeindehaus; Untersiemau: Landwirt Murmann, 1. Halle rechts, Lichtenfelser Straße 21; Weidhausen: Pfarrhaus, Sonnefelder Straße 3 und Wiesenfeld: ehemaliges Milchhaus, Kirchgasse.Zwischen Montag, 2., und Samstag, 7. Juli, sammeln die folgenden Gemeinden: Coburg: Pfarramt Heilig Kreuz, Hintere Kreuzgasse 7; Gemeindezentrum St. Lukas, (nur 2. und 3. Juli); Gestungshausen: Gemeindehaus, Kirchgasse 13 (nur 7. Juli); Niederfüllbach: Garage am Pfarrhaus, Neuer Weg 6; Scherneck: Pfarrhaus-Garage, Hauptstraße 32 (nur 2. und 3. Juli).In Fechheim, Hassenberg und Weitramsdorf findet eine Straßensammlung am Samstag, 30. Juni, statt. Spender in diesen Orten werden gebeten, Kleidung und Schuhe sowie Haushaltswäsche im Plastikbeutel wetterfest verpackt am entsprechenden Tag bis 9 Uhr vor das Haus oder an die nächste Fahrstraße zu stellen.Am Donnerstag, 5. Juli, sammeln Mitarbeiter der Deutschen Kleiderstiftung Kleiderspenden in Ahrenshügel, Ahorn, Finkenau, Schafhof und Triebsdorf ein, die bis spätestens 8 Uhr rausgestellt wurden.Die Stiftung gibt zu beachten, dass Sackgassen, kleine Nebenstraßen und verkehrsberuhigte Zonen mit dem Lkw nicht abgefahren werden können. Säcke sollten dementsprechend an die nächstgrößere Fahrstraße gestellt werden.In Ahlstadt, Großwalbur und Ottowind sammeln Freiwillige am Samstag, 7. Juli, Textilien ein. In diesen drei Orten können die Spenden bis 8 Uhr an die Straße gestellt werden.Weitere Fragen beantwortet gerne die Deutsche Kleiderstiftung unter der Telefonnummer Telefon 05351/523540 oder im Internet unter www.kleiderstiftung.de