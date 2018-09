Kirchengemeinde versammelt sich

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenstadt lädt für Mittwoch, 19. September, zur Gemeindeversammlung in das Gemeindezentrum am Pfarrberg ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Da im November die sechsjährige Periode des Kirchenvorstandes endet, erfolgt ein Rückblick über die Tätigkeit dieses Gremiums. Am Sonntag, 21. Oktober, erfolgt die Wahl des neuen Kirchenvorstandes. Die Kandidaten werden in der Gemeindeversammlung kurz vorgestellt. red