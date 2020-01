Kirchengemeinde verabschiedete sich von Vikar Christian Parchent

"Wir lassen dich sehr ungern gehen. Du warst mit Sicherheit eine Bereicherung für unsere Kirchengemeinde." Diesen Abschiedsworten von Wolfgang Schelder, Vertrauensmann des Kirchenvorstands der Evangelischen Kirchengemeinde, stimmten alle Gottesdienstbesucher zu. Sie waren am Sonntagmorgen in die Christuskirche gekommen, um nach über zweijähriger Amtszeit Abschied von Vikar Christian Parchent zu nehmen.

Das Vikariat des Geistlichen endete sechs Wochen früher als eigentlich vorgesehen. Der Grund hierfür liegt in der Kommunalpolitik. Christian Parchent wird nach seinem bestandenen Zweiten Examen nicht in den Pfarrdienst gehen, sondern in seiner Heimatgemeinde Eckersdorf als Bürgermeister kandidieren. Mit dem Abschiedsgottesdienst wurde er vom Dienst in der Kirche freigestellt und offiziell von seinen Aufgaben entbunden.

Letzte Predigt

"Durch die Taufe sind wir die befreiten Kinder Gottes und sind bei aller Verschiedenheit vereint", rief Christian Parchent bei seiner letzten Predigt von der Kanzel der Christuskirche den Gottesdienstbesuchern entgegen.

Dass er diese Botschaft nicht nur predigte, sondern auch in seiner Amtszeit vorlebte, machten die Dankesworte des Kirchenvorstands, des aktuellen Konfirmandenjahrgangs und seines Mentors Pfarrer Heinz Geyer deutlich. "Mit deiner offenen und gewinnenden Art hast du einen Zugang zu allen Generationen unserer Gemeinde gefunden. Die Gemeinde hat dich ins Herz geschlossen", sagte Pfarrer Geyer.

Frischer Wind

Dass Parchent mit seinen Ideen und Aktionen frischen Wind in die Gemeinde gebracht hatte, zeigten die zahlreichen Aktivitäten mit den Konfirmanden und Jugendlichen sowie mit den Schulkindern im Religionsunterricht.

Auch der Arbeitskreis "Ökumene" wurde durch Parchents Unterstützung gegründet und bereichert. "Du hast mit Fröhlichkeit, Humor und Zugewandtheit viele Menschen angesprochen und neben allem Vorbereiten auf das Examen deine Zeit, Begabung und Kraft in den Dienst unserer Gemeinde gestellt. An manchen Entscheidungen hast du mitgewirkt, die den Weg der Gemeinde prägen", fasste Geyer das nachhaltige Wirken des jungen Vikars im Rahmen der Entpflichtung zusammen.

Erinnerungen im Herzen

"Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die schönen Stunden und die unvergesslichen Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Menschen in den letzten beiden Jahren", sagte Parchent zum Abschluss des Gottesdiensts.

Dieser wurde vom Posaunenchor, dem Parchent ebenfalls angehörte, musikalisch umrahmt. "All diese Bilder werde ich in meinem Kopf behalten, und uns wird auch in Zukunft mehr verbinden als die Bundesstraßen B85 und B289."

Im Anschluss an den Gottesdienst nutzten zahlreiche Gemeindemitglieder die Gelegenheit, sich bei einem Stehempfang persönlich bei Christian Parchent zu verabschieden. mts