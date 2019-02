Kirchengemeinde spendet 1200 Euro

Die evangelisch-lutherische Gemeinde in Herzogenaurach hat 1200 Euro als Spende an die Diakonie Erlangen übergeben. Die Summe ist der Erlös des Standes der Kirchengemeinde beim Weihnachtsmarkt. Durch viele Sachspenden und das Engagement von über 40 Ehrenamtlichen konnte fast der gesamte Verkaufserlös dem Projekt "Wenn es schwer ist, Kind zu sein" zugute kommen. Die Diakonie unterstützt damit in der Familienpflege und in den ambulanten erzieherischen Hilfen Kinder und deren Familien. Foto: privat