Kirchengemeinde lädt zum Kinderbibeltag

Die evangelische Kirchengemeinde Lonnerstadt lädt ein zum Kinderbibeltag am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 16 im Gemeindehaus, Bergstraße 10. Hier wird gemeinsam gesungen, gebetet, gebastelt und gegessen. Die Kinder begeben sich auf eine Apostel-Entdecker-Tour und sollen herausfinden, wer Jesu Freunde waren und warum sie auch für uns wichtig sind. Willkommen sind alle Kinder von vier bis zwölf Jahren. Mitzubringen sind: Schere, Kleber und Stifte. Für Verpflegung ist gesorgt. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldungen nimmt das Pfarramt per Telefon 09193/5179 oder via E-Mail an pfarramt.lonnerstadt@elkb.de entgegen. red