Kirchengemeinde feiert Jubiläum

Mit einer Festwoche von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 7. Juli, will die evangelische Kirchengemeinde Michelau ihr 200. Kirchenjubiläum gebührend feiern. Dass dieses Jubiläum rund einen Monat vor dem eigentlichen Kirchweihtermin am ersten Sonntag im August stattfindet, liegt am Terminkalender von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der am Sonntag, 7. Juli, den Festgottesdienst hält. Den musikalischen Einstieg in die Festwoche gestaltet heute um 19.30 Uhr Andi Weiss mit einem Kirchenkonzert. Am Sonntag, 30. Juni, hält Bezirksheimatpfleger Günter Dippold einen Vortrag. Er setzt sich mit der bewegten Geschichte der Michelauer Protestanten und ihrer Johanneskirche auseinander. red