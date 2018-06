Kirchengemeinde feiert 200. Geburtstag

Am 1. August 1818 wurde die ehemalige Schlosspfarrei im Hemhofener Schloss zur selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hemhofen erhoben. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 1. Juli, feierlich begangen. Zugleich feiert auch der Posaunenchor der Kirchengemeinde sein 70-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Heilandskirche. Daran schließt sich das Sommerfest im Garten rund um die Kirche an. Neben Gegrilltem und Salaten, einem Konzert des Posaunenchores und anderen Aktivitäten gibt es auch eine Geburtstagstorte. red