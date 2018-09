Bad Kissingen vor 17 Stunden

Kirchenchor wird wieder aktiv

Der Kirchenchor St. Elisabeth beginnt am Montag, 10. September, um 19.30 Uhr wieder mit seinen Chorproben im Pfarrsaal. Für den Erntedankgottesdienst in Nüdlingen steht die "Gounod-Messe" in "C" auf d...