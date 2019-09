Kirchenchor nimmt Probenarbeit wieder auf

Nach der Sommerpause nimmt der Kirchenchor Küps die reguläre Probenarbeit wieder auf. Die erste Chorprobe wurde für den kommenden Montag, 16. September, ab 19.30 Uhr im Bachzimmer im Haus der Begegnung im Pfarrweg in Küps festgesetzt. Um auch in Zukunft die Aufgabe als Chor der St.-Jakobi-Kirchengemeinde erfüllen zu können, ist der Chor auf weitere Sängerinnen und Sänger jeder Stimmlage angewiesen. Gesangliche Vorbildung ist dabei nicht unbedingt erforderlich, dafür aber Freude an Chormusik und die Bereitschaft, regelmäßig die Chorproben am Montagabend zu besuchen. Ein Vorsingen bei der Chorleitung gibt es nicht. Aber interessierte Sängerinnen und Sänger können sich ein paar "Schnupperstunden" gönnen und dann endgültig entscheiden, ob sie Lust haben, regelmäßig mitzusingen. red