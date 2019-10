Kirchenchor gibt Benefizkonzert für Milah

Am Sonntag, 3. November, veranstaltet der Kirchenchor Marktgraitz zusammen mit der Gitarrengruppe und verschiedenen Solisten ab 16 Uhr ein Benefizkonzert in der katholischen Kirche mit dem Titel "Nimm dir Zeit und werde still". Der Eintritt ist frei, jedoch werden freiwillige Spenden erbeten, die an Milah aus Kronach-Gehülz gehen. Milah hat AHC, eine seltene Genmutation, die lebensbedrohliche Krämpfe auslöst. Sie benötigt rund um die Uhr eine intensivmedizinische Überwachung. Die Mitwirkenden würden sich über einen zahlreichen Besuch freuen. red