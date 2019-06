Die Mitglieder des Kirchenchores St.Elisabeth gestaltet am Pfingstsonntag, 9. Juni, in der St. Elisabeth-Kirche das Hochamt zu Pfingsten. Beginn ist um 10 Uhr. Neben einstimmigen liturgischen Gesängen sind das "Komm heiliger Geist" von Otmar Faulstich und das "Gloria" von Alan Wilson zu hören. Das Dirigat hat Barbara Stumpf, an der Orgel begleitet Christine Stumpf. sek