Kirchenchor gestaltet Gottesdienst

Der Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst zum 1.Advent am Sonntag, 1. Dezember, in der katholischen Stadtpfarrkirche musikalisch mit. Beginn ist um 10.30 Uhr. An diesem Tag beginnt die vierwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten. "Advent" kommt vom lateinischen "adventus" und lässt sich mit "Ankunft" übersetzen. Der Gottesdienst wird festlich vom Kirchenchor gestaltet. "Z-E-N - Zuhören - Entspannen - Nachdenken" heißt es dann ab 16 Uhr. Hier können die Besucher für circa 30 Minuten in der Stadtpfarrkirche Hammelburg, abseits des Altstadt-Advents, innehalten. Dabei gibt es Adventlich-Musikalisches mit Kantor Dieter Blum an der Klais-Orgel und Adventlich-nNchdenkliches von Pfarrer Edwin Erhard. sek