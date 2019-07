Am Sonntag, 28. Juli, öffnet das Kirchencafé der evangelischen Kirchengemeinde Unterleinleiter seine Türen. Zu dieser nur einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltung ergeht Einladung von 13 bis 17 Uhr in das evangelische Gemeindehaus. Zur gleichen Zeit ist es möglich den in der Nachbarschaft liegenden Schlosspark zu besuchen. red