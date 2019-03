Kirchenanzeiger Bad Kissingen

Kath. Gottesdienste

Bad Kissingen Stadtpfarrkirche Herz Jesu Samstag: 16.30 bis 17.30 Beichte, 18.00 Messe mit Predigt in Versform. - Sonntag: 10.00 Messe mit Predigt in Versform, 17.00 Messe mit Predigt in Versform. - Dienstag: 19.00 Messe. - Mittwoch: 19.00 Wortgottesfeier mit Austeilen des Aschenkreuzes. - Donnerstag: 8.30 Messe, 13.00 eucharistische Anbetung mit Einzelsegen, 15.30 Gottesdienst für Kinder zum Beginn der Fastenzeit, 16.30 bis 17.30 Beichte. - Freitag: 19.00 Messe. Quelle Donnerstag: 19.30 offener Bibel- und Gebetskreis. St. Jakobus-Kirche Montag: 8.30 Messe, danach eucharistische Anbetung und Beichte bis 9.30. - Mittwoch: 9.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes, danach Beichte. Burkardus Wohnpark, Kapellenstr. 24 Sonntag: 10.30 Messe. Altenheim St. Gertrudis, Kapellenstr. 9 Mittwoch: 9.30 Wortgottesfeier mit Austeilen des Aschenkreuzes. St. Elisabeth-Seniorenheim Mittwoch: 16.30 Wortgottesfeier mit Austeilen des Aschenkreuzes. Kapelle St. Elisabeth-Krankenhaus Werktags: 7.00 Messe. - Sonntag: 9.00 Amt. St. Peter und Paul Arnshausen Sonntag: 8.45 Messe. - Dienstag: 19.00 Bibelkreis im Pfarrheim. - Mittwoch: 19.00 Wortgottesfeier mit Austeilen des Aschenkreuzes. St. Laurentius Reiterswiesen Sonntag: 10.15 Faschingsfamiliengottesdienst. - Mittwoch: 19.00 Wortgottesfeier mit Austeilen Aschenkreuz. St. Bonifatius Winkels Samstag: 18.00 Messe. - Mittwoch: 19.00 Wortgottesfeier mit Austeilen des Aschenkreuzes. Hl. Kreuz Hausen Sonntag: 10.15 Messe. - Mittwoch: 19.00 Wortgottesfeier mit Austeilen des Aschenkreuzes. St. Joachim und Anna Kleinbrach Freitag: 18.00 Messe. Kath. Pfarrei Garitz St. Elisabeth-Kirche Sonntag: 10.00 Gottesdienst. - Mittwoch: 18.30 Wortgottesfeier mit Segnung und Auflegung der Asche. Pfarrzentrum Sonntag: 9.45 Kinderkirche. - Donnerstag: 20.00 Taufgespräch. St. Nepomuk-Kirche Donnerstag: 18.30 Messe. Katholische Pfarrei Poppenroth Samstag: 18.00 Messe. - Mittwoch: 18.30 Wortgottesfeier mit Segnung und Auflegung der Asche. Katholische Pfarrei Albertshausen Sonntag: 10.00 Wortgottesfeier. - Mittwoch: 18.30 Wortgottesfeier mit Segnung und Auflegung der Asche. Bad Bocklet St. Laurentius Sonntag: 10.00 Messe. - Mittwoch: 19.00 Messe mit Segnung und Auflegung der Asche. Aschach Allerheiligste Dreifaltigkeit Sonntag: 10.00 Messe. Steinach St. Nikolaus Samstag:18.00 Messe für die Pfarreiengemeinschaft. Burkardroth St. Petrus in Ketten Samstag: 13.00 Taufe Toni Neumann. - Sonntag: 10.00 Messe. - Mittwoch: 9.00 Krankenkommunion, 14.30 Krankenkommunion, 19.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Premich St. Laurentius Sonntag: 10.00 Wortgottesfeier. - Freitag: 19.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Gefäll St. Antonius Donnerstag: 19.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Stangenroth St. Sebastian Sonntag: 10.00 Messe. - Freitag: 19.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Katzenbach St. Blasius Freitag: 19.00 Fastenandacht. Lauter St. Johannes Enthauptung Sonntag: 10.00 Wortgottesfeier. - Mittwoch: 18.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Waldfenster St. Mariä Himmelfahrt Mittwoch: 19.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Oehrberg St. Ludwig Sonntag: 8.30 Messe. - Mittwoch: 18.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Stralsbach St. Oswald Samstag: 18.00 Messe. - Donnerstag: 18.25 Rosenkranz, 19.00 Messe mit Austeilen des Aschenkreuzes. Sandberg St. Michael Mittwoch: 10.45 Aschenkreuz im Kindergarten. - Donnerstag: 18.30 Messe mit Aschenkreuz. Langenleiten Mariä Himmelfahrt Samstag: 18.00 Messe. - Montag: 18.00 Rosenkranz. - Mittwoch: 9.00 Messe mit Erteilung des Aschenkreuzes. - Freitag: 18.30 Kreuzweg. Schmalwasser Mariä Himmelfahrt Sonntag: 8.30 Messe. - Mittwoch: 10.00 Aschenkreuz im Kindergarten. - Freitag: 18.30 Messe mit Aschenkreuz. Kloster Kreuzberg Klosterkirche Wochentags: 9.00 Messe. - Sonntag: 9.00 und 11.00 Messe. Oerlenbach St. Burkard Sonntag: 8.30 Messe. - Mittwoch: 9.30 Kindergottesdienst für Kindergartenkinder und Grundschüler im Kindergarten. - Freitag: 18.00 Fastenandacht. Seniorenhaus Kramerswiesen Mittwoch: 10.15 Wortgottesfeier. Rottershausen St. Dionysius Sonntag: 10.00 Wortgottesfeier. - Mittwoch: 10.00 Kindergottesdienst für Kindergartenkinder und Grundschüler im Kindergarten; 18.00 Messe mit Aschenweihe und Erteilung des Aschenkreuzes. - Freitag: 18.00 Fastenandacht. Eltingshausen St. Martin Sonntag: 19.00 Luftholen. - Mittwoch: 10.00 Kindergottesdienst für Kindergartenkinder und Grundschüler im Kindergarten. - Donnerstag: 18.00 Messe mit Aschenweihe und Erteilung des Aschenkreuzes. - Freitag: 18.00 Fastenandacht. Ebenhausen Allerheiligen Sonntag: 10.00 Messe. - Mittwoch: 8.45 Kindergottesdienst für Kindergartenkinder und Grundschüler im Kindergarten, 18.00 Wortgottesfeier mit Aschenweihe und Erteilung des Aschenkreuzes. Nüdlingen katholische Pfarrei Sonntag: 8.45 Eucharistiefeier. - Mittwoch: 18.30 Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes. - Freitag: 18.30 Messe. Haard katholische Pfarrei Sonntag: 10.00 Eucharistiefeier. - Donnerstag: 18.30 Messe mit Erteilung des Aschenkreuzes. Ev. Gottesdienste Bad Kissingen Erlöserkirche Sonntag: 9.30 Abendmahlsgottesdienst. Bad Bocklet Johanneskirche Sonntag: 10.15 Gottesdienst, danach Kirchenkaffee.

Oerlenbach Friedenskirche Sonntag: 10.15 Abendmahlsgottesdienst. Sonstige Bad Kissingen Israelitische Gemeinde Betsaal, Promenadenstraße 2 Samstag: 9.30 Schacharith. - Freitag: 19.00 Kabbalath Schabbath. Christliche Gemeinde (ev.-freikirchlich) Gewerbegebiet Arnshausen/Reiterswiesen Sonntag: 10.15 Gottesdienst. - Hauskreise: Tel.: 0971/785 01 77. Neuapostolische Kirche Columbiastraße 17 Sonntag: 9.30. - Mittwoch: 20.00. STA-Freikirche Adventgemeinde Erhardstraße 26 Samstag: 9.30 Gottesdienst. Russische Kirche Salinenstraße 20 Samstag: 18.00 Nachtwache. - Sonntag: 9.30 Gottesdienst. Zeugen Jehovas Münnerstädter Straße 14 Samstag: 10.00 biblischer Vortrag, 10.35 Bibel- und Wachtturmstudium.