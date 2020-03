In einer Presseerklärung hat Dorothea Greiner, die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth, zu dem auch das Dekanat Kronach-Ludwigsstadt gehört, dazu aufgerufen, die Kirchen zum persönlichen Gebet aufzusuchen. "Wir können und dürfen als Kirche in der Corona-Krise nicht einladen zu Gottesdiensten und Andachten. Doch unsere Kirchen stehen offen und laden ein zum Gebet. Auch unser Glockengeläut am Morgen, Mittag und Abend lädt ein zum Gebet zu Hause. Gehen Sie, wenn Sie einkaufen gehen, bei Ihrer Kirche vorbei, treten Sie ein. Der Raum hilft, zu beten und sich für Gottes Geist zu öffnen", appelliert die Regionalbischöfin an die Gläubigen.

Diese sollten auch auf die Veröffentlichung ihrer Kirchengemeinde in den Schaukästen an der Kirche oder auf den Internetseiten achten. Die Pfarrer und Pfarrerinnen und alle, die in geistlicher Verantwortung stehen, seien bereit zur Seelsorge und machten bekannt, wie sie gut erreichbar sind. red