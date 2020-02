"Kirchen-Kunst-Fahrt" durch das Dekanat

Im Zuge des Fortbildungsprogramms des Diözesanbüros und des Dekanates Haßberge findet am Samstag, 7. März, ab 14 Uhr eine "Kirchen-Kunst-Fahrt" statt. Mit Domkapitular Jürgen Lenssen wollen sich die Teilnehmer auf den Weg begeben: Ziele sind die Kirchen Sankt Oswald in Baunach, Sankt Vitus in Leppelsdorf, Sankt Maria Magdalena in Ebelsbach, die Kapelle Sankt Bruno in Haßfurt und Sankt Kilian in Obertheres. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Veränderungen und die neue Gestaltung der Kirchen. Abschließend besteht die Gelegenheit, in Obertheres den Gottesdienst mitzufeiern. Alle Interessierten sind willkommen, teilte das Diözesanbüro in Haßfurt mit. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Kirche Sankt Oswald in Baunach (weitere Informationen und Anmeldung im Diözesanbüro Haßberge, Pfarrgasse 4 in Haßfurt, Telefon 09521/61960 oder unter dioezesanbuero.has @bistum-wuerzburg.de. red