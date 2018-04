Kirche wird zum Klingen und Swingen gebracht

An diesem Wochenende findet der alljährliche Gospelworkshop des evangelischen Dekanatskantorates in Lichtenfels statt. Etwa 50 Sängerinnen und Sänger werden das Myconiushaus und die Martin-Luther-Kirche in Lichtenfels zum Klingen und Swingen bringen. Am morgigen Sonntag, 22. April, um 9.30 Uhr findet der Gospelworkshop mit dem Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche seinen Abschluss. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfarrerin Anne Salzbrenner und dem Workshopgospelchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann, musikalisch unterstützt von der Dekanatsband "MoDeM" unter der Leitung von Reiner Babucke. Der Gottesdienst mit traditionellen und modernen Elementen steht ganz im Zeichen der Gospelmusik mit rhythmischen, aber auch nachdenklich melodiösen Liedern. Alle interessierten Gemeindemitglieder aus nah und fern sind zu diesem besonderen Gottesdienst eingeladen. red