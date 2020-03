Kirche verschiebt die Kommunionfeiern

Von der Entwicklung der Corona-Epidemie sind nicht nur die Gottesdienste der katholischen Pfarreien des Seelsorgebereichs Aurach-Seebachgrund betroffen. Auch gibt Pfarrer Helmut Hetzel jetzt eine

Verschiebung der Erstkommunion- und Jubelkommunionfeiern bekannt.

Erstkommunion

Die Erstkommunionfeiern sind demnach im gesamten Seelsorgebereich verschoben. Am Sonntag, 20. September, wird die Erstkommunionfeier der Pfarreien St. Otto und St. Josef, Niederndorf in der Kirche St. Magdalena stattfinden, und die beiden Erstkommunionfeiern von St. Magdalena werden auf den Sonntag, 11.Oktober, ebenfalls in der Kirche St. Magdalena, verschoben. Die Erstkommunionfeier für die Pfarreien Geburt Mariens, Hannberg, wird auf den Sonntag, 27. September, und für St. Josef, Weisendorf, auf den Sonntag, 11. Oktober, verschoben.

Jubelkommunion

Die Jubelkommuniontermine werden wie folgt verschoben: In St. Magdalena wird für alle Jahrgänge (50, 60 und 70) die Jubelkommunion am Pfarrfest, 19. Juli, und in St. Josef, Niederndorf am Pfarrfest, 26. Juli, gefeiert. Die Jubelkommunion für Hannberg und Weisendorf findet für alle Jahrgänge am Samstag, 19. September, in Weisendorf, St. Josef statt.

Infos über die Homepage

Für die anstehenden Kar- und Ostertage werden nach derzeitigem Kenntnisstand die Kirchen genauso geöffnet sein für persönliche Gebete, sowohl am Karfreitag vor dem Kreuz wie an Ostern mit einer Osterkerze.

Pfarrer Helmut Hetzel in der Pressemitteilung: "Wir werden auch für Interessierte für den privaten Gebrauch Gebetsvorlagen für diese Tage zur Verfügung stellen, beziehungsweise über unsere Homepage veröffentlichen".

Füreinander beten

Und er hat einen Appell an die Herzogenauracher Bürger: "Gerade auch als Christen sind wir gefordert, diese schwierige und menschliche Krise mit zu bewältigen und alles dafür zu tun, damit diese Pandemie eingedämmt wird. Das füreinander Beten kann gerade jetzt ganz wichtig sein!" red