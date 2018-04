"Kirche und Staat als kooperative Partner" - zu diesem Thema spricht am Freitag, 20. April, um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Stegaurach, Franz-Rudolf Herber. Der Referent ist Akademischer Geschäftsführer der Forschungsstelle für Wissenschaft- und Hochschulrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. red