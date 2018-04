Kirche und Kita bekommen Umweltzertifikat

Der "Grüne Gockel" ist jetzt auch in Weisendorf gelandet. Er ist ein wirksames Instrument für Kirchengemeinden sowie kirchliche Einrichtungen, um stetig und dauerhaft die eigenen Umweltauswirkungen zu erfassen, zu bewerten und positiv zu verändern. Mit der Einführung des Systems will die Gemeinde einen Beitrag zur Senkung der Betriebskosten, zur CO2 -Reduktion, zum Klimaschutz und zur Bewahrung der Schöpfung leisten.

In der vergangenen Woche fand die Auszeichnung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und der Kindertagesstätte mit dem Umweltzertifikat "Der Grüne Gockel" statt. Ein externer Revisor prüfte Kirchengemeinde und Kita als Abschluss nach dem Zertifizierungsprozess über die vergangenen eineinhalb Jahre. Die Kindertagesstätte unter der Leitung von Sandra Ebersberger hatte den Prozess angestoßen und die Kirchengemeinde mit dem Kirchenvorstand beschloss die Einführung des "Grünen Gockels".

Vor allem in der Kita ist konzeptionell schon lange Umwelt- und Naturerziehung fest verankert und im täglichen Leben der Kindergartengruppen präsent. Durch die Umweltzertifizierung wurde dies noch einmal fundiert und vertieft und systemisch auch auf die Kirchengemeinde angewandt.

Das Zertifikat ist offiziell übergeben, doch der "Grüne Gockel" ist natürlich ein immerwährender Prozess und eine Aufgabe für die Zukunft. Eine Umwelterklärung mit ausführlicher Beschreibung der verschiedenen Maßnahmen wurde erstellt und wird demnächst auf der Homepage von Kirchengemeinde und Kita veröffentlicht sowie beim Gemeindefest mit offizieller Präsentation des Zertifikats vorgestellt.



Ein vorgezogenes Geschenk

Im Juni wird die Auszeichnung groß gemeinsam gefeiert. Die Kindertagesstätte begeht in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen und aus diesem Anlass findet das Gemeindefest der Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Kita-Fest am Sonntag, 17. Juni, in der Kindertagesstätte statt. Beginn ist um 10 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst. Danach wird in der Kita groß gefeiert. Ein besonderes Geschenk haben sich Kirchengemeinde und Kindertagesstätte nun im Voraus selbst mit dem Umweltzertifikat "Der Grüne Gockel" beschert. Im Umweltteam waren Pfarrer Wilfried Lechner-Schmidt, Strephan Baur-Dürr als Umweltbeauftragter, Kirchenvorstand Matthias Rudolph sowie von der Kita Sandra Ebersberger, Stephanie Neufeld und Regine Weber aktiv tätig.

