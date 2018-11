Kirche startet Videoprojekt

In der Auferstehungskirche findet an Heiligabend um 15.30 Uhr wie immer der Familiengottesdienst statt. Aber diesmal gibt es kein Weihnachtsspiel wie sonst üblich: Die Familien aus der Blaich wollen die Geschichte der Geburt Jesu ganz nahe nach Kulmbach holen. Es ist daran gedacht, die einzelnen Szenen an geeigneten Orten zu spielen, zu filmen und entsprechend für den Weihnachtsgottesdienst zu schneiden. Kinder und Jugendliche nehmen schon seit längerem Szenen auf, die ihnen wichtig sind. Aus dieser Idee heraus ist dieses Projekt entstanden. Zur Verwirklichung gebraucht werden Schauspieler, Begleiter, Technikfreunde und Menschen, die sich von der Weihnachtsgeschichte begeistern lassen. Spielraum für eigene Ideen, Kreativität und Spaß am Filmen ist gefragt. Jeder, der gerne mitmachen möchte, ist herzlich zu einem Vorbereitungstreff am morgigen Samstag um 11 Uhr im Gemeindehaus der Auferstehungskirche eingeladen. Infos bei Diakon Günther Wagner, Telefon 09221/6909832. red