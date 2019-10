Die historische, bis in die Romanik zurückreichende Ailersbacher St.-Martins-Kirche öffnet am Sonntag, 6. Oktober, wieder ihre Pforten. Nach einjähriger Planungs- und Bauphase erstrahlt das Kleinod in einem der südlichsten Ortsteile Höchstadts in neuem Glanz. Um 9 Uhr beginnt der Festgottesdienst. Die Kirche bleibt bis 16 Uhr zur Besichtigung geöffnet. red